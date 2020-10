Polémico, impulsivo, genial. Marcante. Inconfundível nas palavras, único na relação com a bola, a eterna companheira. Diego Armando Maradona chega aos 60 anos e o Maisfutebol apresenta-lhe um dossier especial com algumas das melhores histórias da carreira.



O berço pobre em Villa Fiorito, a educação exigente dada por dona Tota e don Diego, o sucesso precoce no Argentinos Juniors, a chegada à Europa, a conquista do mundo, a descida ao inferno nas linhas da droga, o final da carreira.



Falar de Maradona é falar de um homem carregado de defeitos e pecados, mas também do futebolista que nos anos 80 afrontou Pelé na luta pelo estatuto de melhor de sempre.



Gingou entre coreanos e belgas, foi massacrado por faltas violentas, fez da bola um ente sagrado, marcou o Golo do Século na Jogada de Todos os Tempos. Pegou na Argentina ao colo e fez da Argentina campeã mundial; pegou no Nápoles ao colo e fez do Nápoles campeão italiano.



Lendas, mitos, verdades e mentiras, uma personalidade tão corrosiva quanto emocionante, tão explosiva quanto genuína. Diego já é um sexagenário, mas o seu futebol jamais terá idade ou tempo, é omnipresente e omnipotente.



Antes de entrar no nosso DOSSIER ESPECIAL, aproveite para rever alguns momentos inacreditáveis, instantes que ajudaram a edificar D10S grande todo poderoso. Os golos fantásticos com a camisola do Nápoles, o livre impossível marcado à Juventus, o dia da estreia com a camisola do histórico Newells Old Boys.



Como questionou um dia Victor Hugo Morales, «de que planeta viniste?». Maradona nunca foi um de nós. Leia AS DEZ MELHORES HISTÓRIAS sobre o 10 de outros mundos.