Dia de muito calor, verão pleno em França. 18 de julho de 1995, o Tour a abraçar o mítico Tourmalet. Na descida de Portet D'Aspet, o pelotão precipitou-se e muitos ciclistas caíram e ficaram maltratados. Um deles, o campeão olímpico Fabio Casartelli, bateu com a cabeça no chão e morreu no local. A imagem do sangue à volta do corpo inerte do italiano chocou o mundo e foi capa de alguns jornais.



Casartelli partiu a fazer o que mais gostava e acabou por contribuir decisivamente para a introdução obrigatória do capacete no pelotão. Depois de anos de resistências e debates frustrados, a morte do italiano que representava a Motorola foi o exemplo indiscutível de que a segurança dos atletas tinha de ser reforçada.

«O pneu da bicicleta do Fabio chocou com um pequeno parapeito na berma e ele saltou completamente descontrolado», disse na altura François Simon, um dos ciclistas que seguia mais perto do infeliz Casartelli.



VÍDEO: o dia da morte de Fabio Casartelli