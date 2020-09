Há 25 anos, René Higuita deixou o mundo de boca aberta com uma defesa... vamos chamar-lhe improvável.

Num amigável frente à Inglaterra, o guarda-redes da seleção colombiano aproveitou uma bola em balão que ia na direção da sua baliza para defender com um movimento acrobático e com os pés atrás das costas.

A própria FIFA recordou o momento com palavras de Higuita a justificar a «loucura» que fez: «As crianças sempre foram a minha inspiração. Sempre as vi na rua a experimentar pontapés de bicicleta e disse-lhes que seria bom fazer isso ao contrário. Naquele dia com a Inglaterra, apareceu-me a bola à frente que eu esperava há cinco anos.»