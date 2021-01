Um século de história envolve um álbum de memórias interminável. Altos e baixos, quebra e crescimento, rivalidades ancestrais, jogos que passam de avós para netos, finais e momentos de celebração em família. O Sporting Clube de Braga celebra 100 anos de vida neste 19 de janeiro de 2021 e o Maisfutebol associa-se à efeméride com a responsabilidade de não deixar cair no esquecimento alguns desses grandes momentos.



Tudo começa no emblemático Café Vianna e na vontade de um grupo de rapazes bracarenses em terem o seu próprio clube de football. Contagiados pela paixão dos ingleses que viviam no Porto e que levavam jogos ao afamado Campo das Goladas, a cidade associa-se timidamente ao desporto-rei.



Liberdade Futebol Clube, o Sport Clube de Braga e Estrela Sport Clube são coletividades que aparecem e desaparecem, como se o interruptor do jogo não parasse, inquieto. Nascem projetos, morrem projetos, até que em 1921 a formalização do Sporting Clube de Braga é feita junto do Governo Civil da cidade.



A data, como tantas vezes nestas ocasiões, não é pacífica. Historiadores do fenómeno remetem para 1914 o ano da fundação, outros falam em 1919 e da oportunidade criada pelo final da I Guerra Mundial. Rumores, recortes de jornais da época, mas tudo sem um fio condutor. Certa é, de facto, a data de fundação em 1921, 19 de janeiro.



A direção agora presidida por António Salvador volta ao Café Vianna nesta terça-feira, de forma a descerrar uma placa comemorativa pelos 100 anos de existência, depois do habitual hastear da bandeira na Cidade Desportiva dos arsenalistas.



Venha com o Maisfutebol conhecer e recordar os pedaços maiores da história de um dos grandes clubes portugueses. Basta clicar AQUI e viajar pelo dossier associado.