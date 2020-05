14 de maio de 2000. O Sporting vence em Vidal Pinheiro, é campeão nacional e acaba com uma seca que já durava desde 1982, 18 anos antes. O sofrimento acaba ali, no relvado maltratado do Sport Comércio e Salgueiros.



Mais do que recordar as histórias dessa época relevante na história mais ou menos recente dos leões, que só conseguiram juntar mais um campeonato a esse de 2000, o Maisfutebol foi atrás das vidas de todos os campeões da equipa treinada pelo italiano Giuseppe Materazzi, na fase inicial, e Augusto Inácio.



Há destinos surpreendentes. É verdade que a maior parte dos 30 nomes (31, na verdade, pois incluímos o terceiro guarda-redes do grupo, Nuno Santos) está ligada ao futebol, de uma ou de outra forma, mas também há exceções dignas de assinalar.



César Prates entregou-se à religião há vários anos e é pastor evangélico no Brasil, enquanto Afonso Martins deixou de treinar os portuenses do Pasteleira em 2015 e tem uma ligação profissional ao mundo do esoterismo.



Mauricio Hanuch, a lutar contra um grave problema oncológico, também merece uma menção especial. Antes de ter esta doença, o argentino era treinador de futebol. Que recupere bem e possa voltar a fazer o que mais gosta.



O atleta mais utilizado por Augusto Inácio (e, antes, Materazzi) foi o lateral esquerdo Rui Jorge. O melhor marcador da equipa, com 22 golos no campeonato nacional, foi Beto Acosta. E sabe qual o jogador mais vezes lançado a partir do banco? Toñito, o espanhol, em 24 partidas.



Cinco atletas saíram a meio da temporada (Vinícius, Marcos, Kmet, Viveros e Krpan) e três foram contratados para a segunda metade da época: César Prates, André Cruz e Mbo Mpenza. Absolutamente decisivos, em especial os defesas brasileiros.



GUARDA-REDES:



. Peter Schmeichel – 28 jogos/2520 minutos

Embaixador do Manchester United e comentador desportivo em Inglaterra

. Nelson – 6 jogos/540 minutos

Coordenador dos guarda-redes na formação do Sporting

. Nuno Santos – não utilizado (sete presenças no banco)

Treinador de guarda-redes no Al Fahya (Arábia Saudita)



DEFESAS:



. Quim Berto – 4 jogos/266 minutos

Treinador de futebol, deixou o Torreense em janeiro

. Vinícius – 4 jogos/196 minutos *

Deixou o futebol em 2012 no Caxias. Vive em Porto Alegre e negoceia em imobiliário

. Marcos – 5 jogos/429 minutos *

Sofreu grave lesão na coluna em 2009 e ganhou na Justiça uma ação contra o Atlético Mineiro em 2014. Está afastado do futebol

. Quiroga – 13 jogos/1087 minutos

Treinador nas camadas jovens do Newells Old Boys

. Marco Almeida – 1 jogo/3 minutos

Treinador de futebol. Foi adjunto dos iranianos do Qashqai Shiraz em 2018/19

Saber – 18 jogos/1518 minutos

Treinador do Wydad AC, em Marrocos, desde janeiro

. Beto – 28 jogos/2461 minutos e 2 golos

Team Manager da equipa principal do Sporting

. Rui Jorge – 34 jogos/2984 minutos e 2 golos

Selecionador nacional de Sub21

. César Prates – 14 jogos/1183 minutos e 1 golo

Pastor evangélico

. André Cruz – 18 jogos/1606 minutos e 4 golos

Vive em Campinas e é proprietário do Instituto André Cruz, uma escola de futebol



MÉDIOS:



. Duscher – 28 jogos/2389 minutos e 3 golos

Treinador das reservas do Newells até dezembro de 2019

. Delfim – 17 jogos/1497 minutos e 3 golos

Empresário do ramo imobiliário, compra e vende propriedades

. Pedro Barbosa – 31 jogos/2092 minutos e 2 golos

Comentador do Maisfutebol

. Toñito – 27 jogos/663 minutos

Proprietário da escola de futebol do Sporting em Tenerife

. Afonso Martins – 2 jogos/125 minutos

Trenou o Pasteleira em 2015. Está ligado ao mundo do esoterismo

. Vidigal – 32 jogos/2588 minutos e 1 golo

Comentador desportivo

. Bino – 11 jogos/405 minutos

Treinador da equipa B do Vitória de Guimarães

. Julian Kmet – 1 jogo/14 minutos *

Treinador nas camadas jovens do Lanús

. De Franceschi – 25 jogos/1475 minutos e 3 golos

Treinador adjunto do Pádova na época 2019/20

. Viveros – 3 jogos/199 minutos *

Personal trainer e treinador na formação do Ñublense



AVANÇADO:



. Edmilson – 20 jogos/1281 minutos e 2 golos

Presidente de um clube no Brasil, empresário e investidor no Desportivo da Guarda

. Hanuch – 11 jogos/413 minutos

Deixou o futebol por um problema de saúde oncológico

. Iordanov – 11 jogos/322 minutos e 1 golo

Treinador adjunto nos Sub21 da Bulgária

. Beto Acosta – 33 jogos/2721 minutos e 22 golos

Secretário técnico do San Lorenzo

. Krpan – 2 jogos/55 minutos *

Coordenador técnico na federação de futebol da Croácia

. Ayew – 26 jogos/1460 minutos e 7 golos

Funcionário da federação de futebol do Gana

. Robaina – 3 jogos/10 minutos

Treinador de camadas jovens em Las Palmas

. Mbo Mpenza – 17 jogos/1124 minutos e 3 golos

Tem o curso de treinador e organiza workshops para futebolistas jovens



* saíram a meio da temporada