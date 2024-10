A seleção do Egito anunciou, este sábado, que Mohamed Salah foi dispensado e não é opção para a partida com a Mauritânia, no dia 15 de outubro, referente à qualificação para a CAN 2025

«A equipa técnica da seleção teve uma reunião com o capitão dos Faraós, durante a qual foi acordado que o jogador não participará no próximo jogo contra a Mauritânia, a 15 de outubro», pode ler-se no comunicado oficial.

Na jornada passada, este sábado, Salah marcou um dos golos na vitória sobre a Mauritânia, em casa.

O jogador do Liverpool regressa mais cedo a Anfield, de modo a preparar a receção ao Chelsea, no dia 20 de outubro.