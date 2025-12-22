Salah protagonizou o triunfo do Egito sobre Zimbabué, na noite desta segunda-feira, no arranque do Grupo B do CAN. O avançado do Liverpool fez o 2-1 aos 90+1 minutos. Antes, o médio Dube adiantou o Zimbabué, enquanto o avançado Marmoush (Man City) restabeleceu a igualdade.

Assim, o Egito junta-se à África do Sul no topo do Grupo B, com três pontos, antes do duelo com os “Bafana Bafana”, na sexta-feira (15). Por sua vez, o Zimbabué joga conta Angola, também na sexta-feira (12h30).

 

