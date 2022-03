Falhado o apuramento para o Mundial 2022, Carlos Queiroz partilhou uma mensagem nas redes sociais que soa a despedida da seleção egípcia.

O treinador português não afirma taxativamente que vai deixar o cargo, mas agradece a todos os jogadores e equipa técnica com quem trabalhou, assim como ao povo do Egito.

«O sonho acabou. Tentámos o nosso melhor, mas não foi suficiente. Do fundo do meu coração, agradeço à Federação do Egito pela honra de treinar a seleção. A todos os meus jogadores e staff, um humilde obrigado. Estarão sempre no meu coração», escreveu.

«Foi um privilégio trabalhar e ser ajudado por profissionais tão competentes e dedicados, além de amigos espetaculares. Sem vocês, nada seria possível na minha vida. Estou muito orgulhoso de vocês, rapazes. Desejo o melhor a todos os adeptos egípcios, a quem estou muito grato», lê-se ainda.

Recorde-se que o Egito falhou esta terça-feira a qualificação para o Mundial, depois de perder frente ao Senegal nos penáltis. Curiosamente, os egípcios já haviam perdido a final da CAN há mês e meio com o mesmo Senegal e também nos penálti.

