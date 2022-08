O Zamalek comandado por Jesualdo Ferreira não foi além de um empate sem golos na visita ao campo do Al Masry, em jogo da 33.ª jornada do campeonato egípcio, mas já com o título de campeão garantido há duas rondas.

O desafio não teve golos, mas contou com nova expulsão para o Zamalek, desta vez do defesa Mohamed Tarek, aos 87 minutos. Na ronda anterior, os «brancos», que entraram em campo já campeões, também empataram, 1-1 na receção ao Al-Ittihad numa partida em que atuaram em inferioridade numérica desde o minuto 18.

O 14.º título da história do Zamalek, bicampeão, foi igualmente o segundo cetro com Jesualdo Ferreira ao comando, já que o treinador de 76 anos já tinha celebrado uma conquista em 2014/15.

Curiosamente, foi igualmente o 14.º título da carreira de Jesualdo Ferreira, tricampeão em Portugal com o FC Porto, entre 2006 e 2009, período no qual conquistou ainda duas taças de Portugal e uma Supertaça, tendo ainda vencido uma Liga do Qatar com o Al Sadd, em 2018/19, além de várias taças nacionais.