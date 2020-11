A Federação de Futebol do Egito anunciou esta quarta-feira que Ahmed Hassan, jogador do Olympiakos de Pedro Martins, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, está infetado com o novo coronavírus.

O teste foi realizado esta quarta-feira, após o jogo com o Togo, a contar para a fase de apuramento para o CAN, em que Hassan foi titular. Além do jogador, também o massagista da equipa e o diretor de comunicação tiveram resultado positivo.

Mohamed Salah, jogador do Liverpool, e Mohamed Elneny, médio do Arsenal, foram novamente testados e voltaram a acusar positivo, diz também a federação egípcia.

Recorde-se que o jogador do Liverpool deu que falar, após ter sido filmado no meio de uma multidão durante a festa de casamento do irmão. Nas imagens partilhadas pela imprensa egípcia é possível ver Salah e os restantes convidados sem máscaras.