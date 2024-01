O Egito comandado por Rui Vitória venceu este domingo a Tanzânia por 2-0, em Borg El Arab, em jogo de preparação para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN 2023), cuja fase final arranca no próximo sábado na Costa do Marfim.

Confira a FICHA DO JOGO

Os faraós adiantaram-se no marcador ainda na primeira parte, aos 32 minutos, com um golo de Trézéguet, e confirmaram o triunfo, aos 73, com um autogolo de Manula na sequência de um penálti desperdiçado por Mohamed Salah.

O Egito está inserido no Grupo B da 34.ª edição da CAN e terá como adversários os tubarões de Cabo Verde, as estrelas negras do Gana e os mambas de Moçambique. A estreia será precisamente com Moçambique, às 17h00 do próximo domingo.