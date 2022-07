O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, conquistou esta quinta-feira a Taça do Egito, ao vencer na final o Al Ahly (2-1), orientado pelo compatriota Ricardo Soares.

Logo aos seis minutos, a formação de Jesualdo adiantou-se no marcador, com um golo de Zizo. Pouco depois da meia-hora, a vantagem foi ampliada, por intermédio de Emam Ashour.

No início do segundo tempo, aos 55 minutos, Hossam Hassan reduziu a desvantagem para o Al Ahly e relançou o encontro, mas os comandados de Ricardo Soares não conseguiram adiar a decisão para o prolongamento.

Assim, o Zamalek conquistou a 28.ª Taça da história, a sete das 35 do Al Ahly, recordista. Por sua vez, Jesualdo vence a prova pela segunda vez, depois do triunfo em 2015, também no Zamalek.