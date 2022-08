O Al Ahly comandado pelo técnico português Ricardo Soares, somou esta quarta-feira o segundo nulo consecutivo, na receção ao Pharco (0-0), em jogo da 28.ª jornada da liga egípcia, e continua sem conseguir cortar a distância para o líder Zamalek de Jesualdo Ferreira.

No Cairo, a equipa de Ricardo Soares ainda teve um golo anulado pelo vídeoárbitro (VAR), aos 72 minutos, marcado pelo sul-africano Tau, e ficou em vantagem numérica, aos 87, por expulsão de Emad, mas acabou por não conseguir desfazer a igualdade.

Com este resultado, e também depois do nulo no campo dos Arab Contractors, o Al Ahly segue no terceiro posto, com 56 pontos, a dez do Zamalek, que lidera o campeonato com mais um jogo disputado do que o rival de Cairo, com o Pyramids, com 59 pontos, pelo meio.

Por seu lado, o Pharco, do técnico luso Nuno Almeida, segue no oitavo posto, com 36 pontos, e com um registo de apenas um triunfo nos últimos dez jogos na prova (uma vitória, sete empates, incluindo cinco nulos, e duas derrotas).