O Egito, treinado por Carlos Queiroz, goleou este sábado o Sudão por 5-0 e garantiu um lugar nos quartos de final da Taça das Nações Árabes. A seleção sudanesa ficou reduzida a nove a partir dos 53 minutos, após a expulsão de dois jogadores.

Nessa altura a seleção egípcia ganhava por 3-0 e acabou por fazer mais dois golos, garantindo uma vitória que lhe permite somar seis pontos em dois jogos, depois de terem igualmente vencido na estreia o Líbano (1-0).

A equipa tem garantida uma das duas primeiras posições no grupo D, no qual discutirá a vitória na terça-feira diante da Argélia, que também soma seis pontos depois de hoje ter batido o Líbano (2-0).

Rcorde-se que a Taça das Nações Arábes decorre no Qatar, país anfitrião do Mundial 2022, até 18 de dezembro e conta com 16 seleções. O Egito apresenta-se sem alguns dos principais jogadores, entre os quais a estrela Mohamed Salah.