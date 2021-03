O Zamalek anunciou a saída de Jaime Pacheco do comando técnico da equipa, logo a seguir a uma vitória em jogo do campeonato na noite desta quinta-feira.

Horas depois do triunfo sobre o Ceramica Cleopatra, por 2-0, o clube do Cairo comunicou a saída do treinador português de 62 anos e anunciou de imediato o sucessor: Patrice Carteron. Curiosamente, o francês de 50 anos havia sido antecessor de Jaime Pacheco.

O treinador português chegou ao clube egípcio a meio da época passada e conduziu o Zamalek à conquista do título nacional, perdendo a final da Champions de África para o rival Al-Ahly.

Esta saída, para a qual ainda não são conhecidos motivos, tem contornos bizarros, sobretudo considerando que o Zamalek lidera o campeonato do seu país com seis pontos de vantagem sobre o Al Ahly, seu grande rival do Cairo, que tem menos três jogos disputados.