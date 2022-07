O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, venceu esta quinta-feira pela sétima vez consecutiva e reforçou a liderança no campeonato egípcio.

Na deslocação ao terreno do Future FC, em jogo da 27.ª jornada, a formação do técnico português triunfou por 1-0: Hamdi, aos 74 minutos, fez o único golo do encontro.

Com este resultado, o Zamalek lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Pyramids, segundo classificado, e nove sobre o Al Ahly, embora a equipa de Ricardo Soares tenha dois jogos a menos.