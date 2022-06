O Eintracht Frankfurt anunciou esta tarde a contratação de Mario Gotze.

O internacional alemão, apontado ao Benfica nas últimas semanas, deixa o PSV Eindhoven e fica com um contrato válido até 2025, informou o clube em comunicado.

O médio de 30 anos está assim de regresso à Bundesliga dois anos depois de ter deixado o Borussia Dortmund. Nesse período, fez 77 jogos pelo PSV, nos quais somou 18 golos e outras tantas assistências.

«Estou muito ansioso por jogar no Eintracht Frankfurt. Este clube passou por um desenvolvimento extraordinário e está num caminho emocionante e ambicioso, ao qual agora me junto. (...) Estou realmente ansioso pelo meu regresso à Bundesliga. Além disso, temos a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões», disse o jogador, aos meios do emblema de Frankfurt.

No Eintracht, Gotze poderá ser companheiro de Gonçalo Paciência, português que faz parte do plantel que na época transata conquistou a Liga Europa.