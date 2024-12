Depois de subir à liderança da Liga Europa, o Frankfurt encurtou as diferenças para o Bayern Munique, líder da Bundesliga. Na tarde deste domingo, a propósito da 12.ª ronda do campeonato, as águias golearam no reduto do Heidenheim, por 0-4.

O marcador foi inaugurado por Marmoush, aos 22 minutos. O avanço egípcio viria a bisar aos 58m. Antes, aos 49m, Chabi assinou o segundo dos visitantes. Por fim, Ekitike consumou a goleada, aos 90+4m.

Desta forma, o Frankfurt reforçou a vice-liderança da Bundesliga, com 26 pontos, mais três do que o Bayer Leverkusen e a quatro pontos do líder Bayern Munique. No calendário do Frankfurt segue-se a visita ao Leipzig, nos oitavos de final da Taça (quarta-feira, 19h45), e a receção ao Augsburgo (13.º), na tarde de sábado (14h30).

Por sua vez, o Heidenheim – 9.º classificado na Liga Conferência – permanece em posto delicado no campeonato. É 16.º e antepenúltimo, com 10 pontos, cinco de diferença para a linha de água. Segue-se a visita ao Bayern Munique, na tarde de sábado (14h30).

7ª VITÓRIA SEGUIDA! ✅

Lindo triunfo fora de casa para aproximar da liderança. 🙌 ⏰ 90. | #SGE #FCHSGE | 0️⃣-4⃣ pic.twitter.com/8LciN20UFk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) December 1, 2024

Mainz devolve Hoffenheim às derrotas

Depois do desaire em Braga, o Hoffenheim sucumbiu a uma primeira parte de domínio do Mainz (2-0). Os golos de Burkardt, aos 4 e 24 minutos, decidiram a contenda.

Assim, o Mainz ocupa o 7.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Hoffenheim é 14.º, com 12 pontos.