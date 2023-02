O Eintracht Frankfurt venceu este sábado o Werder Bremen (2-0), em casa, e reforçou o sexto lugar, com confortável vantagem de oito pontos para o Wolfsburgo.

A formação de Frankfurt, que vinha de uma derrota, fora com o Colónia, marcou a começar as primeira e segunda partes: aos oito minutos contou com a infelicidade num autogolo de Friedl e aos 52 dilatou a vantagem por Kolo Muani.

O triunfo nesta 21.ª jornada permite à equipa somar agora 38 pontos, mais oito do que o Wolfsburgo – que perdeu -, menos um do que Leipzig, quinto classificado, e apenas menos dois do que Friburgo, quarto, com 40 pontos, e a última equipa em zona de Liga dos Campeões.