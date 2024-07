Oscar Hojlund é oficial reforço do Eintracht Frankurt.

O clube alemão anunciou esta quarta-feira a contratação do médio do 19 anos, que chega da Dinamarca, mais concretamente do Copenhaga.

Hojlund, informou o Eintracht, rubricou um contrato válido por cinco anos, até junho de 2029.

Internacional sub-19 pela Dinamarca, Oscar Hojlund deixa o Copenhaga, emblema no qual se formou. O jovem é irmão gémeo de Emil Hojlund, também ele jogador do Copenhaga, e de Rasmus Hojlund, avançado do Manchester United.