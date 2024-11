Do inferno à Terra, e de regresso ao pesadelo. Uma autêntica montanha-russa carimbou a reta final do Estugarda- Frankfurt (2-3), da 10.ª jornada da Bundesliga.

Depois de Demirovic desperdiçar um penálti, Ekitiké aproveitou para entregar a vantagem aos visitantes, aos 45m.

Na etapa complementar, Brown e Marmoush ampliaram a vantagem, aos 56 e 62 minutos.

Entre trocas, o Estugarda sonhou com um ponto, graças aos golos de Vagnoman e Woltemade, aos 86 e 90m.

Depois de bolas nos ferros e de vistosas paradas de Kevin Trapp, os anfitriões alcançaram a igualdade, aos 90+7m. Todavia, Fuhrich estava em fora de jogo.

A primeira derrota em casa na Liga deixa o Estugarda no 11.º lugar, com 13 pontos. Por sua vez, o Frankfurt sobe ao pódio, com 20 pontos, menos seis do que o líder Bayern Munique.

Wolfsburgo escala tabela

Os «Lobos» triunfaram na visita ao Heidenheim, por 1-3. O marcador foi inaugurado por Gerhardt, ao terceiro minuto, a favor dos visitantes.

Em cima do intervalo, aos 42m, Dardai duplicou a vantagem.

No segundo tempo, Pieringer reduziu aos 64 minutos. Em todo o caso, ao cabo de 20 minutos em campo, Tiago Tomás assinou o 1-3, aos 90m. Foi o terceiro golo na Bundesliga para o avançado português, de 22 anos.

Assim, o Wolfsburgo sobe ao 12.º lugar, com 12 pontos. Por sua vez, o Heidenheim é 14.º, com 10 pontos, mais cinco face à linha de água.

⌚️ 90' | É DELEEEE!!! @TiagoMeloTomas faz o terceiro dos Lobos! Buscando os três pontos fora de casa, vamos, vamos, vamos!!! 🐺⚽️🇵🇹#FCHBWOB 1️⃣-3️⃣



Nulo no outro encontro

Também na tarde deste domingo, Augsburgo e Hoffenheim empataram a zeros. Por isso, os anfitriões ocupam o 13.º lugar, com 12 pontos, mais três do que o Hoffenheim (15.º).