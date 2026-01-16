Seis golos não desfizeram o nó no marcador, obrigando Werder Bremen e Frankfurt a partilharem pontos após o duelo da 18.ª jornada do campeonato (3-3). Na noite desta sexta-feira, o avançado Kalimuendo adiantou os visitantes – o Frankfurt – ao primeiro minuto. Na resposta, aos 29 minutos, o avançado Njinmah repôs a igualdade.

Na etapa complementar, o defesa Nnamdi Collins devolveu a vantagem ao Frankfurt aos 56m. Ainda assim, o médio Stage (78m) e o avançado Jovan Milosevic (80m) edificaram a reviravolta a favor do Werder Bremen.

Entre trocas, a reação do Frankfurt deu frutos aos 90+4m, quando o avançado Ansgar Knauff forçou o empate.

Assim, o Frankfurt continua no 7.º lugar, com 27 pontos, a dois da zona europeia. Por sua vez, o Werder Bremen segue no 12.º lugar, com 18 pontos, seis de vantagem sobre a zona de despromoção.