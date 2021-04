O Borussia Monchengladbach anunciou esta terça-feira que Adi Hutter vai ser o próximo treinador.

O atual técnico do Eintracht Frankfurt, de André Silva, vai ocupar o lugar no banco do Borussia Monchengladbach após a saída de Marco Rose, que vai treinar o Borussia Dortmund a partir da próxima temporada.

Adi Hutter começa no Borussia Monchengladbach a partir do início da época 2021/22, com contrato válido para as próximas três temporadas.