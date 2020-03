O Basileia foi a Frankfurt bate o Eintracht por 3-0 em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Um jogo que realizou-se à porta fechada, face à ameaça do coronavírus que ditou ainda que a segunda mão se jogue no mesmo estádio dentro de uma semana. André Silva foi titular na equipa alemã, enquanto Gonçalo Paciência entrou ao intervalo, numa altura em que os suíços já venciam por 1-0.

Samuele Campo abriu o marcador aos 27 minutos, na sequência de um livre direto. Uma bomba que fez a bola passar a barreira e entrar junto ao angulo, sem hipóteses para Kevin Trapp.

A perder ao intervalo, Adolf Huetter abdicou de Sow no meio-campo para reforçar o ataque com Gonçalo Paciência, mas os suíços, bem organizados defensivamente, acabaram por marcar mais dois golos. Kevin Bua saltou do banco para fazer o 2-0, recebendo uma bola no limite do fora de jogo para depois a picar sobre Trapp.

A cinco minutos do final, o Basileia voltou a marcar, mais uma vez com Kevin Bua a desenhar o lance que Fabian Frei concluiu.

O Basileia coloca, assim, um pé nos quartos de final, mas tem ainda mais noventa minutos pela frente, com mais um jogo marcado para Frankfurt na próxima semana.