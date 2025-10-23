Luís Figo jogou no Barcelona e no Real Madrid, mas está convencido que os merengues vão vencer o clássico que está marcado para o próximo domingo, para o Santiago Bernabéu. O internacional português, embaixador de um site de apostas, até avança com o resultado: 3-1 para os blancos.

«Eu diria que vai ganhar o Real Madrid por 3-1. Considero-o favorito porque joga em casa. Quanto ao resultado, espero que seja um jogo com espetáculo e golos», destacou o antigo jogador na promoção do grande jogo da 10.ª jornada da liga espanhola.

Será o primeiro clássico da temporada em Espanha, depois do quatro da temporada passada, todos com vitórias do Barça, dois deles com resultado avultados. A equipa de Hans Flick venceu no Bernabéu por 4-0 e depois, em casa, no Montjuic, por 4-3. Depois, na final da Supertaça, voltaram a golear os rivais por 5-2 e também venceram a Taça do Rei por 3-2, neste último caso, já no prolongamento.

Para Figo, os desaires da época passada podem, agora, servir de motivação para a equipa de Xabi Alonso. «Para o Real Madrid será uma motivação, se focarem-se no que aconteceu na época passada. Mas acredito que começa sempre do zero em cada temporada, com novos objetivos, novas contratações…é um clássico imprevisível», comentou.

Para o antigo Bola de Ouro, nestes clássicos nunca há um favorito claro. «Os dois estão muito equilibrados. É indiferente o momento em que estejam na temporada. Um clássico nunca sabes para que lado vai cair. Talvez quando jogas em casa tenhas um pouco mais de favoritismo, mas isso não garante uma vitória. Até podes chegar no topo de forma e perder», destacou o antigo jogador.

Luís Figo representou os dois clubes e considera que vários dos seus antigos companheiros podiam ter jogado pelos rivais. «O Zidane teria encaixado bem no Barça. Do Barça para o Real Madrid, talvez o Sergi ou o Puyol, que eram grandes defesas. O Guardiola também podia ter jogado no Madrid», atirou.

Além de Figo, Ronaldo, o fenómeno, também representou os dois emblemas. «O Ronaldo jogou nos dois e fê-lo muito bem. Acredito que todos os jogadores do Barça e do Real Madrid poderiam encaixar no rival porque são sempre grandes jogadores», acrescentou.

Vários dos antigos companheiros de Figo acabaram por também ter uma carreira de sucesso como treinadores. Foram os casos de Zidane, Luis Enrique, Guardiola ou Raul Gonzalez. «Em relação ao Zidane não estava à espera, pela sua forma de ser. Não tem nada a ver a forma como era como jogador e como é como treinador, no entanto, ganhou tudo das duas formas. Mas fiquei surpreendido quando soube que queria treinar», comenta.

Quantos aos restantes, Figo já adivinhava que iam dar treinadores. «Já eram todos um pouco treinadores quando jogavam, não só pela atitude, mas também pela personalidade. Fico feliz por ver que estão todos a irem bem», apontou ainda.

Luís Figo disputou um total de 23 clássicos com as duas camisolas, mas considera que lhe ficou a faltar um especial. «Se pudesse escolher, gostaria de ter jogado uma final da Liga dos Campeões, mas a ganhar, porque, sendo um clássico, em caso de derrota ficaria muito dececionado. Num cenário assim, uma derrota é muito duro. Mas qualquer jogador do Real Madrid ou do Barça diria que gostaria de jogar uma final da Champions com o rival», referiu.

O mais perto que Figo esteve nesta «final de sonho» foi em 2002 quando, já no Real Madrid, em ano de centenário, defrontou o Barcelona nas meias-finais, com uma vitória em Barcelona (2-1) e um empate em casa (1-1).