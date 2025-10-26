O quentinho duelo entre o Real Madrid teve dois momentos marcantes já perto do final do jogo que os merengues acabaram por vencer por 2-1. Um primeiro marcado pela reação de Vinicius no momento em que foi substituído e um segundo, já depois do apito final, quando Carvajal dirigiu um gesto a Lamine Yamal que ditou uma enorme confusão sobre o relvado.

O primeiro momento ficou registado ao minuto 72 quando foi levantada a placa a indicar que Vinicius ia sair para a entrada do compatriota Rodrygo. Mal viu o número da placa, o internacional brasileiro abriu os braços, deixando desde logo em evidência a desilusão face à decisão de Xabi Alonso, mas depois fez pior.

O polémico avançado brasileiro saiu do campo as esbracejar e a contestar a substituição com palavras dirigidas para o banco. Ainda cumprimentou Rodrygo, à saída, mas depois foi diretamente para os balneários. Uma atitude que promete dar que falar ao longo da próxima semana.

Os ânimos voltaram a aquecer já depois do apito final quando Carvajal se dirigiu a Lamine Yamal a fazer um gesto com as mãos, a recordar as palavras do avançado espanhol antes do jogo. Uma atitude que levou os jogadores do Barça a cerrarem fileiras na defesa do jovem avançado, gerando-se um enorme sururu em campo como pode ver no vídeo abaixo.