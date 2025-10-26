O Real Madrid bateu este sábado o Barcelona num clássico ultra-intenso no Santiago Bernabéu que permite aos merengues cavar um fosso de cinco pontos para os rivais catalães.

A equipa de Xabi Alonso esteve mais tempo por cima de um jogo de tirar a respiração que acumulou casos suficientes para um mês de polémica, com um penálti revertido, três golos anulados, além de uma controvérsia substituição de Vinicius. O jogo acabou com uma enorme confusão sobre o relvado.

Um clássico que foi aquecendo ao longo da semana, particularmente nos últimos dias, com as declarações fortes de Lamine Yamal. O Barça tinha batido o Real Madrid, na temporada passada, por quatro vezes, e chegou a este primeiro clássico de 2025/26 ainda com a moral em alta, mas a equipa de Xabi Alonso, desta vez, estava preparada para isso.

Com um Kylian Mbappé inspirado, bem apoiado por Vinicius e Bellingham, o Real Madrid entrou mais forte do que um Barcelona que, além de não ter podido contar com Raphinha (lesionado), teve um Lamine Yamal muito controlado ao longo dojogo.

Um jogo que arrancou com uma intensidade de tirar o fôlego, com o Real Madrid a reclamar um penálti, logo aos 2 minutos, na sequência de uma falta evidente de Lamine Yamal sobre Vinicius, no entanto, depois de rever as imagens, o árbitro acabou por detetar uma falta do brasileiro sobre o espanhol, deixando, desde logo, o Bernabé em polvorosa.

O jogo acelerou, com as duas equipas a atacar à vez e o Real Madrid voltou a festejar, aos 14 minutos, quando Mbappé, depois de uma bola dividida, ter marcado um grande golo, com um pontapé do meio da rua. No entanto, o árbitro, alertado pelo VAR, acabou por anular o golo do francês que, pelas imagens, tinha meia bota fora de jogo.

A verdade é que, nesta altura, o Real Madrid estava claramente por cima do jogo e acabou mesmo por adiantar-se no marcador, aos 22 minutos, com golo do internacional francês, após grande assistência de Bellingham.

A equipa de Xabi Alonso estava mais forte, mas o Barça ainda arranjou forças para chegar ao empate, num bom lance coletivo, com Rashford a ganhar uma bola e a cruzar para Fermín, na passada, atirar a contar. Tínhamos jogo no Bernabéu.

Ainda antes do intervalo, o Real Madrid recuperou a vantagem, com Vinicius a romper pela esquerda e a cruzar para o segundo poste onde Éder Militão amorteceu para o remate de Belligham. Um golo que moralizou ainda mais os merengues e Mbappé voltou a marcar, num lance confuso na área do Barça, que acabou por ser anulado por fora de jogo.

Segunda parte com a mesma intensidade e mais casos

O intervalo mal deu tempo para recuperar, uma vez que o segundo tempo começou logo com polémica, com um penálti a favor do Real Madrid, depois da bola ter ido à mão de Eric Garcia na sequência de um carrinho. No entanto, na marcação do castigo máximo, Mbappé permitiu a defesa de Szczesny e o jogo seguiu intenso, com a vantagem curta da equipa da casa.

O Barcelona chegou a encostar o Real Madrid à cordas à procura do empate, mas o Real Madrid voltou a crescer após as primeiras alterações promovidas por Xabi Alonso e Brahim, acabado de entrar, também chegou a festejar um golo que acabou anulado, também por fora de jogo.

Foi por esta altura que aconteceu mais um caso no jogo que promete dar que falar. Foi levantada uma placa que indicava a substituição de Vinicius e o brasileiro reagiu muito mal, levantando os braços na direção do banco, contestando frontalmente o treinador antes de sair direto para os balneários.

O resultado seguiu em aberto até final, mas acabou mesmo com vitória para os merengues e com uma grande confusão em campo. Alguns jogadores do Real Madrid não esqueceram as recentes declarações de Lamine Yamal e tentaram aproximar-se do jovem avançado que foi rapidamente protegido pelos companheiros em campo. Uma situação que gerou uma enorme confusão sobre o relvado.

A verdade é que o Real Madrid, com esta vitória, aumenta a vantagem sobre o rival para cinco pontos. Uma enorme desilusão para os catalães que, na temporada anterior, tinham vencido todos os duelos com o principal rival.

