Um comentário de Lamine Yamal está aquecer o El Clássico que está marcado para as 15h15 do próximo domingo para o Santiago Bernabéu.

No decorrer de uma ação promovida pela Kings League, o jovem avançado do Barcelona, num ambiente descontraído, soltou uma bomba, em jeito de provocação ao rival.

O jogador do Barcelona comparou uma equipa da Kings League, os Porcinos, ao Real Madrid, mas num sentido pejorativo. «Roubam, estão sempre a queixar-se…», atirou a avançado de 18 anos, imediatamente interrompido pelas gargalhadas da plateia.

Recordamos que, com nove jornadas disputadas, o Real Madrid é líder da liga espanhola, com mais dois pontos do que o Barcelona.

Ora veja: