El Clássico
Há 50 min
Yamal incendeia o El Clássico: «Roubam, estão sempre a queixar-se»
Comentário do jovem avançado do Barcelona a poucos horas da visita ao Santiago Bernabéu
Um comentário de Lamine Yamal está aquecer o El Clássico que está marcado para as 15h15 do próximo domingo para o Santiago Bernabéu.
No decorrer de uma ação promovida pela Kings League, o jovem avançado do Barcelona, num ambiente descontraído, soltou uma bomba, em jeito de provocação ao rival.
O jogador do Barcelona comparou uma equipa da Kings League, os Porcinos, ao Real Madrid, mas num sentido pejorativo. «Roubam, estão sempre a queixar-se…», atirou a avançado de 18 anos, imediatamente interrompido pelas gargalhadas da plateia.
Recordamos que, com nove jornadas disputadas, o Real Madrid é líder da liga espanhola, com mais dois pontos do que o Barcelona.
Ora veja:
