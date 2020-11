A celebração do génio marcava encontro anual com o calendário a 30 de outubro. Nós, os mortais, acompanhávamos com humildade e reverência o avançar da idade de D10S. Maradona chegou aos 60 anos e esta quarta-feira sucumbiu perante uma paragem cardiorespiratório.



Neste dia, vale a pena recordar um vídeo raro de Diego Maradona a jogar futsal, que tem percorrido as redes sociais. Não é inédito, mas justifica um visionamento atento.



É como regressar à catequese para assistir à liturgia de um santo futebolístico. Com respeito, pois. Parabéns, Diego, saúde!