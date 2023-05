Tragédia em El Salvador. Uma debandada de adeptos num estádio da capital do país, San Salvador, provocou 12 mortes e centenas de feridos. Cerca de 100 necessitaram de assistência hospitalar.

De acordo com as informações disponíveis, a tragédia aconteceu depois de um grupo considerável de adeptos ter tentado entrar no estádio Cuscatlan aos 16 minutos do jogo entre o Alianza e o CD Faz, da primeira divisão local.

«Foi uma avalanche de adeptos que invadiram o portão. Alguns ainda estavam sob o metal no túnel. Outros conseguiram chegar às bancadas e depois ao campo e sufocaram», disse Carlos Fuentes porta-voz do corpo de paramédicos Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes.

O Alianza e o CD FAS, duas das equipas com mais adeptos do país, estavam a disputar a segunda mão dos quartos de final do torneio de Clausura 2023, partida que foi suspensa após a debandada.