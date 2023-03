Sebastián Beccacece é o novo treinador do Elche, anunciou esta terça-feira o emblema espanhol, num curto comunicado nas redes sociais.

O técnico argentino de 42 anos sucede a Pablo Machín, cuja saída se havia conhecido na segunda-feira, devido a maus resultados.

O último trabalho de Beccacece foi no ano passado, no Defensa y Justicia, ele que começou a carreira nos bancos como adjunto de Jorge Sampaoli, demitido esta manhã do Sevilha.

O Elche, diga-se, está no último lugar do campeonato espanhol, já a 14 pontos da zona de permanência, com 12 jornadas por disputar.