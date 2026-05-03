André Silva marcou, mas o Elche perdeu na visita ao Celta de Vigo. Neste domingo, na 34.ª jornada do campeonato, o avançado ex-FC Porto foi titular, enquanto o médio Martim Neto (ex-Benfica) saiu do banco aos 58 minutos.

Depois de os avançados Hugo Álvarez e Iago Aspas faturarem aos 14 e 30 minutos, respetivamente, o avançado Borja Iglesias sentenciou a contenda aos 85 minutos. Pelo meio, aos 82m, André Silva reduziu de penálti.

O português leva 10 golos em 28 jogos nesta época.

Assim, o Celta de Vigo segue no sexto lugar, com 47 pontos, a três do Betis (5.º), e aponta à visita ao Atlético de Madrid (4.º), no sábado (17h30).

Por sua vez, o Elche continua no 14.º lugar, com 38 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção ao Alavés (17.º), no sábado (13h).