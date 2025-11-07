VÍDEO: Gonçalo Guedes empata na visita a André Silva e Martim Neto
Penálti a favor da Real Sociead aos 89 minutos forçou a partilha de pontos em Elche
Gonçalo Guedes foi titular e disputou 64 minutos da visita da Real Sociedad ao Elche (1-1), na 12.ª jornada do campeonato espanhol. Na noite desta sexta-feira, o avançado André Silva foi suplente utilizado nos anfitriões, entrando em cena aos 90+4 minutos. Por sua vez, o médio Martim Neto (ex-Benfica) não saiu do banco.
Após a primeira parte de ascendente do Elche, o ponta de lança Álvaro Rodríguez inaugurou o marcador aos 57 minutos. Entre trocas e cartões amarelos, o avançado Oyarzabal restabeleceu a igualdade aos 89 minutos, de penálti.
Assim, o Elche, que não vence há cinco jornadas, ocupa o nono lugar, com 15 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção. Segue-se a receção ao líder Real Madrid, a 23 de novembro. Por sua vez, a Real Sociedad é 14.ª, com 13 pontos. A 22 de novembro há visita ao Osasuna (15.º).