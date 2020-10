Rui Costa foi eleito vice-presidente do Benfica nas eleições desta quarta-feira. O antigo jogador do clube e administrador da SAD, apontado como sucessor do presidente Luís Filipe Vieira, reagiu aos resultados:

«A minha primeira palavra é para os sócios, para reforçar o dia de Benfica. Um número histórico, não sei se mundialmente. O que esperar de mim? Tudo farei para que o clube seja cada vez maior, para que continue a crescer e trazer as alegrias que todos esperam. Não sou um benfiquista de moda, de atos eleitorais, sou um benfiquista ferrenho. Só consigo ver um Benfica muito unido. Quero ver o Benfica assim. Cabe-nos juntar a nossa família e é isso que quero.»

«Não vou estar a trabalhar diariamente no Benfica para ser avaliado se posso ser presidente ou não. É um grande orgulho, creio que os meus pais estão a chorar por verem o filho vice-presidente do Benfica. Avaliado não sou só eu, estamos todos e é assim que tem de ser. Fui avaliado em campo, fui avaliado como administrador e serei avaliado como vice-presidente.»

«É um grande orgulho que dentro da estrutura do Benfica considerarem que eu esteja pronto. Mas também relacionado com o meu benfiquismo jamais, jamais farei algo neste clube que sem sentir que posso contribuir para o sucesso.»

«Eu vou analisar-me a mim próprio. Sou demasiado benfiquista para poder estar dentro do clube sem estar a ajudar. Nunca vou estar à frente do Benfica.»

«Temos de estar preparados e sentir todos a responsabilidade que é. Não pode ser apenas uma vaidade. Não vou deixar de estar ligado ao futebol e nós pensamos em títulos. Mas para além dos títulos, faço questão de ver a família unida.»

«Bernardo Silva? Percebo o presidente, quando vemos os nossos jogadores a não estarem agradados, é normal. O Bernardo faz parte do que acabei de dizer, temos de estar todos dentro do Benfica e ajudar-nos uns aos outros.»

«O desafio de trabalhar no Benfica é todos os dias. Só vejo este clube cada vez maior, é isso que quero. Sou um dirigente, mas sou um dirigente muito adepto, fervoroso. Demos mais uma demonstração da grandeza.»

«Se não tivéssemos sido eleitos, estaria no meu lugar na bancada, quando pudermos estar na bancada. Toda a gente tem o direito a opinião, a partir daqui temos de estar unidos. Não há dois Benficas, há só um.»