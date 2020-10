Às 11 horas, três após a abertura das urnas, já 6101 sócios do Benfica tinham votado nas eleições para eleger o presidente e restantes elementos do órgãos sociais do clube.

Ora este número traz perspetivas de se bater o recorde de votantes num ato eleitoral do Benfica, sendo que o recorde foi estabelecido em 2012, quando Luís Filipe Vieira bateu Rui Rangel: nessa data, votaram um total de 22 676 pessoas.



Lembre-se que em 2016 foram 13.257 sócios que votaram e deram a reeleição a Luís Filipe Vieira, num ato eleitoral a que se apresentou sozinho. De resto, o candidato João Noronha Lopes votou durante a manhã enquanto Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva votarão durante a tarde.



As eleições, que decorrem no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, entre as 08h00 e as 2h00, e em 24 casas do clube, vão definir os órgãos sociais para o quadriénio de 2020/2024, e estão entre as mais concorridas de sempre.