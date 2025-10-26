Pouco depois das 5h da manhã deste domingo, após terem sido apuradas um terço das 108 secções de voto, o Benfica divulgou os primeiros resultados parciais das eleições.

Rui Costa segue na liderança com larga vantagem sobre Noronha Lopes. O presidente dos encarnados regista 45,54 por cento dos votos, que são representativos de 93.807 votos, distribuídos por 4.715 votantes.

Noronha Lopes, favorito nas várias sondagens realizadas ao longo das últimas semanas, soma 26,53 por cento dos votos. Com 36 secções apuradas, o candidato da lista F está no segundo lugar à frente da lista E, de Luís Filipe Vieira, que recolhe 14,67 por cento dos votos.

Na mesma página, o Benfica indica ainda que oito horas após o encerramento das urnas, foram contabilizados 206.810 votos, de um total de 11.323 votantes.

Os valores na eleição para o presidente da Mesa da Assembleia Geral estão em linha com as escolhas para a Direção, com José Pereira da Costa, atual presidente da MAG do Benfica e apoiado por Rui Costa lidera com 45,73 por cento dos votos, seguido de Gonçalo Almeida Ribeiro, da lista F (João Noronha Lopes), com 27,14 por cento.

O Conselho Fiscal é também liderado pelo representante da lista de Rui Costa (41,80 por cento face a 35,34 por cento da Lista F).

Para a Comissão de Remunerações, é também a Lista G que leva vantagem (47,92 por cento), seguida da Lista F com 30,95 por cento.

