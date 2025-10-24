A Mesa da Assembleia Geral do Benfica revelou esta sexta-feira que há 160.182 sócios com a situação regularizada nos cadernos eleitorais e serão estes que vão eleger, no sábado, o próximo presidente do clube.

O número de votos será forçosamente mais elevado, uma vez que há sócios com direito a 3 votos (46.421 sócios), 10 votos (30.013), 20 votos (56.703) e 50 votos (27.045).

Recorde-se que no início deste ano o Benfica anunciou ter ultrapassado o número total de 400 mil sócios. O clube tem cerca de 255 mil sócios inscritos no caderno eleitoral, ou seja, com capacidade eletiva (menores e quem tiver menos de um ano de filiação não podem votar). O que significa que, neste momento, há cerca de 95 mil sócios sem as quotas em dia, que, portanto, não vão poder participar nas eleições.

A Mesa da Assembleia Geral avisa ainda que o direito de voto pode ser exercido entre as 8h30 e as 22h00 deste sábado nas 108 mesas espalhadas pelo país e deixa algumas advertências aos sócios.

1.⁠ ⁠Os votos são diferenciados em função do órgão (Direção, Mesa da AG, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações) e do número de votos do associado (3, 10, 20 ou 50), pelo que cada sócio receberá 4 boletins;

2.⁠ ⁠O voto é expresso com uma cruz (e só com essa cruz) no quadrado à frente da lista que escolher, não devendo o sócio rasurar ou assinar o boletim de voto, sob pena de o seu voto ser anulado;

3.⁠ ⁠⁠Deve cumprir as instruções de circulação nas secções de voto, respeitando a regra pública de prioridade nas filas de acesso aos recintos;

4.⁠ ⁠Pode escolher uma qualquer das 108 secções ao seu dispor, recordando que o sistema só permite votar uma vez;

5. Por último, mas não menos importante, deve munir-se, para exercer o direito de voto, do cartão de sócio e de documento de identificação válido no país da sua nacionalidade.