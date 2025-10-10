O Benfica confirmou esta sexta-feira que foram entregues sete listas de candidatura aos órgãos sociais do clube para as próximas eleições, marcadas para o dia 25 de outubro.

Em comunicado, a Mesa da Assembleia Geral revelou os nomes dos sócios que apresentaram listas: João Ferreira Leite (Mesa), Martim Mayer (todos os órgãos), João Diogo Manteigas (Direção e Conselho Fiscal), Cristóvão Carvalho (Direção), Luís Filipe Vieira (todos os órgãos), João Noronha Lopes (todos os órgãos) e Rui Costa (todos os órgãos).

Além das candidaturas aos órgãos sociais, foram ainda apresentadas quatro listas à Comissão de Remunerações, associadas às candidaturas de Martim Mayer, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa.

«Assim que for verificada a regularidade das mesmas e/ou a correção de eventuais vícios ou erros materiais, a Mesa da Assembleia Geral publicará as Listas, os candidatos e os procedimentos estatutários subsequentes, dando-se início à campanha», pode ler-se no comunicado.

«Finalizado o prazo de apresentação das candidaturas aos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica e à Comissão de Remunerações, a Mesa da Assembleia Geral comunica o seguinte:

