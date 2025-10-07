O movimento de apoio à candidatura de Rui Costa às eleições do Benfica, «Só o Benfica importa», saiu esta terça-feira em defesa do presidente em exercício depois das notícias que vieram a público que dão conta que o atual presidente vai ser constituído arguido num caso relacionado com a transferência de German Conti para o Lokomotiv Moscovo.

O movimento considera que as notícias relacionadas com Conti não seriam mais do que um «rodapé noticioso» e que só ganharam dimensão porque «o Benfica vende jornais» e «dá audiências».

«A situação não era tema se não estivéssemos em eleições. A situação não era tema porque, perante as dúvidas suscitadas, qualquer que fosse o Presidente do Sport Lisboa e Benfica, como representante legal da instituição seria sempre notificado e constituído arguido», escreve o movimento num comunicado enviado às eleições.