Cristóvão Carvalho formalizou esta sexta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica, entregando nos serviços administrativos do clube a documentação necessária, incluindo assinaturas representativas de mais de 25 mil votos — número que ultrapassa largamente os 10 mil exigidos pelos estatutos.

Em comunicado, o advogado destacou a importância do momento.

«Foi um dia de muita emoção, é finalmente a oficialização de um projeto que está a ser pensado há dois anos e que apresenta um programa completo e disruptivo, que responde às áreas mais problemáticas e desafiantes que o clube vive atualmente, como também às questões que os sócios me têm levantado, período de compromisso profundo e trabalho credível que tenho desenvolvido com a equipa», afirmou.

A candidatura, com o lema «Pelo Benfica», apresenta uma proposta para a descentralização de responsabilidades através de sete vice-presidências temáticas, cada uma liderada por um especialista.

António Raposo de Magalhães, advogado com experiência em processos eleitorais no futebol português, será o mandatário da lista.

As eleições no Benfica realizam-se no dia 25 de outubro e contam com vários nomes em disputa. Além de Cristóvão Carvalho, concorrem também Rui Costa (atual presidente), Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Martim Mayer.

Constituição da lista do movimento «Pelo Benfica»:

Direção:

Cristóvão Carvalho (Presidente)

Nuno Pedreiro (Vice-presidente área jurídica)

Luís Lopes (Vice-presidente área financeira)

Pedro Alcaide (Vice-presidente área comunicação e marketing)

Ricardo Batista (Vice-presidente área casas e filiais)

Luís Alves (Vice-presidente área modalidades)

João Guerreiro (Vice-presidente área internacionalização)

Arnaldo Grossman (Vice-presidente área património).