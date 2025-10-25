Eleições Benfica
Recorde mundial: 58.808 sócios já votaram nas eleições do Benfica
Ainda faltam mais de quatro horas até ao fecho das urnas
Agora sim, é oficial. O Benfica acaba de bater o recorde mundial de votos em todas as eleições até ao dia de hoje, com um total 58.808.
O anúncio foi feito por José Pereira da Costa, presidente da MAG das águias, pouco depois das 17h00.
O clube encarnado superou o recorde estabelecido pelo Barcelona nas eleições de 2010, quando 57.088 sócios votaram nas eleições do emblema catalão, o sufrágio mais concorrido de um clube na história do futebol.
O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h00. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.
