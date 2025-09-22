Martim Mayer, candidato à presidência do Benfica, revelou mais um nome para a sua lista, apontando o nome de José Rui Meneses e Castro para a vice-presidência, ficando com a responsabilidade de gerir o Património do Clube.

Trata-se de um engenheiro civil, de 46 anos, formado pelo Instituto Superior Técnico e mestre em gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, com «vasta experiência nas áreas de construção, gestão e manutenção de imóveis».

«Juntei-me à lista do Martim Mayer, porque não tive dúvidas que a mesma será uma grande solução para elevar e manter permanentemente o Benfica nos mais altos patamares do desporto nacional e internacional», destaca o novo membro da lista de Martim Mayer.

