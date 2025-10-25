Os sócios do Benfica continuam a aderir em massa às eleições presidenciais deste sábado e, até ao momento, já votaram 13.881 pessoas, um número que quase duplicou na última meia hora, sendo que ao fim de duas horas tinham votado 7.500 sócios.

As urnas no Estádio da Luz e nas diferentes Casas do Benfica abriram às 8h30 e os sócios começaram a deslocar-se desde cedo até às mesmas, muito por culpa do mau tempo que afeta o país durante o dia.

A título de curiosidade, as últimas eleições do Sporting, que serviram para reeleger Frederico Varandas como presidente dos leões, tiveram a afluência de 14.795 sócios.