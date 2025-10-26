As maiores eleições de sempre no Benfica obrigaram o clube da Luz a uma grande logística. Foram mais de 85 mil votantes e, os dois pavilhões junto ao estádio serviram de local de votação para creca de 25 mil sócios.

Ora, a contagem dos votos prolongou-se pela noite e, às 7h da manhã de domingo estavam por apurar mais de metade dos boletins.

Assim, os encarnados correm o risco de não conseguirem receber pelo menos dois jogos das modalidades que tinham marcados para o início da tarde: Benfica frente ao Gil Eanes, para o andebol feminino, às 14h, e o Benfica contra o Vitória de Guimarães, às 15h, para a Taça Hugo dos Santos, em basquetebol.

De recordar, será necessária uma limpeza dos dois pavilhões bem como, no caso do segundo jogo, uma montagem das tabelas para que tudo esteja pronto para os encontros.

Desta forma, será muito provável que os dois jogos não se realizem, pelo menos nos pavilhões dos encarnados.