Numa das seis entrevistas feitas a candidatos à presidência do Benfica, transmitidas pela BTV nesta terça-feira, João Diogo Manteigas garantiu que José Mourinho vai gostar dos nomes apresentados. Comentou também as modalidades e as contratações caras do Benfica.

José Moutinho vai ficar agradado com os nomes que vão ser apresentados

«Mourinho é o treinador do Benfica e tem de ser defendido. É uma figura muito particular. Quando ouço Mourinho a falar nas conferências para lá das questões técnico-táticas acredito que deve ser a Direção a fazê-lo. Mourinho vai ser respaldado pela nossa Direção. É uma pessoa com muita experiência, que vai dar-se muito bem com os nomes que vamos apresentar. Vai ficar inclusivamente muito agradado com o nome que vamos apresentar para a semana para diretor de futebol.»

Benfica aposta menos na formação e contrata mais caro

«O Benfica tem um plantel com muitos jogadores. Deve ser mais otimizado. Passa por uma redução do plantel, não muito grande. A nossa segunda grande arma de arremesso é apostar na formação mas, sobretudo, retê-la. Terceiro, o Benfica vende bem em termos de jogadores, mas na nossa ótica contrata mal em termos de valores. O Benfica está a contratar cada vez mais caro e isso tem impacto.»

Nas modalidades há o dever de vencer a nível nacional

«Basta olhar para o caso do hóquei ou do andebol. No caso do futsal e do hóquei, o Benfica tem o dever de vencer em casa, em Portugal, e também a nível internacional. Nas modalidades olímpicas de pavilhão, o problema é que o Benfica não tem conseguindo estar nos momentos-chave. Conseguindo esse objetivo, é natural que o Benfica consiga ter uma equipa competitiva para ganhar mais do que os outros. Ao Benfica faz falta uma Cidade Benfica das Modalidades ou mais um pavilhão.»





