João Diogo Manteigas, candidato que participou na primeira ronda de eleições à presidência do Benfica, já exerceu o direito de voto no Estádio da Luz. Em declarações aos jornalistas, Manteigas reforçou a ideia de que a mudança de João Noronha Lopes não era a que ambicionava. Comentou, também, o recorde de maior votação.

Noronha Lopes é a única mudança que existe

«Eu já disse o meu sentido de voto, pessoal, e justifiquei. Não é a mudança que eu quero, mas é a única mudança que existe. A mudança que eu queria era a minha. Estou preocupado com aquilo que se vai passar nos próximos meses.»

Recordes mundiais? O que interessa são títulos

«Isto é que é ser do Benfica. É um espetáculo. Não estou muito preocupado com recordes mundiais, quero ganhar taças e títulos. Não sei se isso preocupa os outros, a mim preocupa-me.»

Rui Costa deveria responder a André Villas-Boas

«Não gostei deste bate-boca da parte do presidente do FC Porto. Acho que o presidente do Benfica, ainda atual, deve responder de outra maneira. Se vier a ser ele o novo presidente, deve responder também. Se for Noronha Lopes, também deve responder, pegar na batuta e responder.»

Houve poucas propostas efetivas dos candidatos

«Este é o meu grande receio, aquilo que eu tenho alertado nos últimos meses e fiz isto no debate. Acho que as últimas semanas, infelizmente, provaram que houve muito poucas propostas, muito poucas ideias.»

O presidente que for eleito será bem recebido por todos

«Claro que é possível haver união. Amanhã [no domingo] o presidente que for eleito é o presidente de todos os benfiquistas. Estamos em 2025, não estamos em 2029. O que interessa são os próximos quatro anos.»