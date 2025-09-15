A candidatura de João Noronha Lopes para a presidência do Benfica confirmou que Pedro Ferreira e Tomás Amaral vão integrar os quadros do futebol profissional dos encarnados caso o candidato seja eleito.

«São dois ativos extraordinários para o futuro do Benfica. O Pedro e o Tomás trazem um profundo conhecimento do que é o Benfica e uma experiência nacional e internacional fundamental para os desafios que temos pela frente: recuperar a cultura de vitória no Benfica, voltar a concretizar uma ambição nacional e europeia, e garantir que o fazemos com uma estrutura em que a competência está presente em toda a linha, que reúne as condições ideais para um trabalho realizado de forma conjunta por toda a gente no futebol. Só assim poderemos colocar o Benfica novamente no topo», referiu Noronha Lopes numa nota de imprensa enviada às redações.

Pedro Ferreira (na foto de capa) será diretor-geral para o futebol, figura imediatamente abaixo da do vice-presidente (Nuno Gomes), e Tomás Amaral (na foto abaixo) o diretor-desportivo.

Recorde-se que Pedro Ferreira e Tomás Amaral trabalharam juntos no departamento de scouting do futebol profissional Benfica. O primeiro trabalhou entre 2007 e 2024 no clube e foi coordenador do referido departamento entre 2019 e 2024 (até sair para os ingleses do Nottingham Forest), enquanto o segundo saiu no final de 2023 para assumir funções como diretor-desportivo do Spartak Moscovo.

A candidatura de João Noronha Lopes divulgou ainda o organograma para o futebol profissional e da formação e as áreas de atuação/abrangência dos diretores.