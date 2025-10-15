Numa das seis entrevistas feitas a candidatos à presidência do Benfica, transmitidas pela BTV nesta terça-feira, João Noronha Lopes voltou a abordar o tema da remuneração (da qual não vai abdicar), explicou as funções de Nuno Gomes ou Vítor Paneira e ainda falou sobre obras no Estádio da Luz.

Remuneração enquanto presidente

«Serei remunerado por princípio e transparência. O cargo deve ser exercido por todas as pessoas. Essa alteração nos Estatutos veio democratizar, até para permitir mais possibilidades. Não é o facto de ser remunerado que me faz querer presidente do Benfica. Em 2020 [quando se candidatou pela primeira vez] não havia essa possibilidade. É por uma questão de princípio e transparência.»

Explicação dos principais cargos

«O Nuno Gomes será o vice-presidente, vai supervisionar todo o futebol e será responsável por contactos internacionais. O Pedro Ferreira vai coordenar a área da formação, scouting e feminino. O Tomás Amaral será o diretor desportivo e o Vítor Paneira fará a ligação entre a estrutura e equipa principal e fará a gestão dos jogadores emprestados.»

Obras no Estádio da Luz e no Seixal

«Tenho um estudo em que se prevê o aumento da capacidade do Estádio da Luz para 83 mil lugares, bem como a sua modernização. Este estudo carece de alguma informação que só vamos ter quando tivermos tudo em nossa posse sobre o estádio. Não vamos fazer como no Benfica District [apresentado por Rui Costa]. Não vou fazer centros comerciais ou hotéis.»