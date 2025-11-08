Nuno Gomes, antigo futebolista e internacional português, já votou nesta 2.ª volta das Eleições do Benfica, no Estádio da Luz, bem como o líder da lista que faz parte, João Noronha Lopes.

Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da Lista F denunciou a «tentativa de denegrir» a sua imagem, depois da acusação de que terá tentado coagir o antigo companheiro de equipa Pedro Mantorras a apoiar Noronha Lopes.

«Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e, por conseguinte, a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica, não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas com certeza iremos fazê-lo nos próximos dias. Foi, acima de tudo, mais uma campanha, neste caso para me atacar pessoalmente mas, como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo», apontou.

Relativamente às polémicas em torno da alegada mensagem enviada pelo atual presidente do Benfica e opositor à lista da qual faz parte, Rui Costa, aos presidentes das Casas do Benfica, Nuno Gomes optou por não comentar o assunto.

«Não é hora para falar sobre isso. Acho que as ações, como já uma ou outra vez disse, ficam com quem as pratica e, portanto, estou de consciência tranquila. Dei o meu melhor, propus-me junto com a equipa de João Noronha Lopes a ser uma opção válida e uma alternativa para o futuro do Benfica», referiu.

O antigo avançado que representou as águias entre 1997 e 2000 e entre 2002 e 2011 quis deixar, ainda, a mensagem de agradecimento a todos os envolvidos nas eleições do Benfica.

«Quero deixar o meu agradecimento pessoal a todos os que tornaram possível este ato eleitoral, delegados e voluntários, e dizer também que é mais uma demonstração da democracia o que se vive no Benfica, uma grande participação [dos associados], e estou muito feliz por mais uma lição de benfiquismo», concluiu.