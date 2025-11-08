Agora é oficial! O Benfica superou o recorde do Barcelona no que toca a votantes numa eleição, e o Guinness confirmará esta segunda volta como a maior eleição de sempre de um clube de futebol.

Depois da atualização das 16h horas da segunda volta das eleições para a presidência do Benfica, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos encarnados confirmou um número superior a 63 mil sócios que já votaram.

Segundo José Pereira da Costa, foram submetidos votos de 63.502 associados, um aumento de cerca de 15 mil sócios face à primeira volta.

De recordar, a segunda volta eleitoral do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22 horas, horário de Portugal continental. O objetivo assumido pela MAG encarnada é que se chegue aos 100 mil votantes.

(Artigo atualizado às 16h12)